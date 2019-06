Clima: tre paesi del Gruppo di Visegrad contro le emissioni zero entro il 2050

- Il piano dell'Unione europea di raggiungere la cosiddetta "neutralità climatica" azzerando le emissioni di carbone entro il 2050 è stato bloccato da alcuni paesi membri, inclusi Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Lo rivela l'agenzia di stampa polacca "Pap", che cita le parole del portavoce del premier, Piotr Muller: "Il premier, Mateusz Morawiecki, difende gli interessi della Polonia in materia climatica. L'obiettivo è quello di un'equa condivisione dei costi per la tutela del clima. Gli obiettivi climatici sono tanto importanti quanto il modo per realizzarli garantendo sicurezza ai cittadini, alle imprese e all'economia". Secondo una fonte anonima vicina alla delegazione polacca e citata da "Pap", la discussione sul tema, alla quale hanno partecipato il premier Morawiecki e il presidente francese, Emmanuel Macron, è stata "aspra". (segue) (Vap)