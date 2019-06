Clima: tre paesi del Gruppo di Visegrad contro le emissioni zero entro il 2050 (2)

- La Germania, che si è unita solo recentemente alla crescente maggioranza dei paesi che vogliono la decarbonizzazione entro il 2050, non ha partecipato attivamente al dibattito. I politici tedeschi temono gli effetti deleteri che un simile obiettivo avrebbe soprattutto sulla loro industria automobilistica. "La Polonia non può acconsentire all'inasprimento delle politiche climatiche senza una visione dettagliata della spartizione delle responsabilità e senza un meccanismo di tutela dei settori più minacciati da eventuali danni", ha aggiunto il ministro per gli Affari europei, Konrad Szymanski. (Vap)