Lombardia: Fontana e Caparini, in manovra assestamento priorità a investimenti

- Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, infrastrutture per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese. Sono questi, in sintesi, gli elementi evidenziati in una nota dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e che caratterizzano la manovra di assestamento di bilancio 2019-2021 approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini. "Nella nostra proposta confermiamo l'impegno a migliorare le infrastrutture per la mobilità - ha sottolineato Davide Caparini - autorizzando 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza. (segue) (Com)