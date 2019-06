Lombardia: Fontana e Caparini, in manovra assestamento priorità a investimenti (2)

- Quest'ultimo investimento, per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell'aria, si aggiunge ai numerosi interventi programmati per la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico". "Per quanto riguarda l'allungamento delle aspettative di vita - ha proseguito l'assessore Caparini - sono stati destinati oltre 80 milioni per l'ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale degli ospedali. Inoltre, sono state rifinanziate con ulteriori 8 milioni di euro le misure di sostegno alle imprese". Nel dettaglio gli investimenti previsti con la manovra di assestamento sono 739 milioni per il 2019, 546 milioni per il 2020 e 521 milioni per il 2021. Ora il Progetto di Legge passa al vaglio delle Commissioni che lo esamineranno per la discussione finale prevista in Consiglio regionale il 25 e 26 luglio. (Com)