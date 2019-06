Regeni: Gava (Lega), non sarà striscione a trovare verità

- Il sottosegretario all'Ambiente, Vannia Gava, coordinatore della Lega in Friuli Venezia Giulia, riferendosi alla rimozione dello striscione su Giulio Regeni dal palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia a Trieste, afferma in una nota: "Non sarà uno striscione a farci trovare la verità su Giulio Regeni. Le polemiche di queste ore sono solo chiacchiere: i fatti invece dicono che il 30 aprile scorso abbiamo istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta per cercare di fare giustizia, cosa che il Pd non ha fatto, a loro bastava evidentemente uno striscione". Gava inoltre prosegue: "Trovo veramente assurdo che si usi la morte di un ragazzo come pretesto per legittimare la propria opposizione in Regione. Il vero schiaffo alla verità - rincara - è quello di chi usa il caso Regeni per fare polemica. Noi, come sempre, preferiamo i fatti e abbiamo sostenuto la costituzione della Commissione in sede parlamentare, uno strumento concreto per raccogliere elementi utili per l'identificazione dei responsabili della morte di Giulio Regeni nonché delle circostanze del suo assassinio". (Com)