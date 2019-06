Venezuela: alto commissario Onu Bachelet incontra Ong e familiari prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha incontrato ieri Ong e familiari di prigionieri considerati "politici" dalle opposizioni, nel quadro della sua visita nel paese, iniziata il 19 giungo. L’incontro, riferisce il quotidiano “El Universal” è avvenuto dopo quello avuto con diversi alti funzionari governartivi, tra cui i ministri degli Esteri, dell’Interno e della Difesa. Secondo quanto dichiarato da Alfredo Romero, direttore dell’Ong venezuelana Foro Penal, Bachelet avrebbe annunciato l’invio di tre commissari nel paese per un periodo di tre mesi, senza escludere l’apertura di un ufficio permanente. La commissaria starebbe inoltre “lavorando alla liberazione di vari prigionieri politici”. Secondo l’organizzazione sono 687 i detenuti politici nel paese. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò. “Nella mia prima visita in Venezuela come Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, spero di ascoltare tutte le voci e lavorare con tutti gli attori per promuovere e proteggere i diritti umani di tutti i venezuelani. Rilascerò una dichiarazione venerdì”, ha scritto Bachelet suo account Twitter ufficiale poco dopo l'inizio della sua visita, che si concluderà oggi. La visita si produce su invito del governo venezuelano. (segue) (Brb)