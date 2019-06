Venezuela: alto commissario Onu Bachelet incontra Ong e familiari prigionieri politici (3)

- Due mesi fa una delegazione dell'ufficio dell'Alto commissario si era recata in Venezuela per incontri con rappresentanti della società civile, delle opposizioni e del governo. Una missione pensata per verificare il possibile arrivo della titolare, Bachelet. L'Alto commissario aveva nell'occasione precisato che un suo impegno in prima persona si sarebbe realizzato solo a condizione che fosse garantito il pieno accesso a tutte le parti interessate dalla crisi. "Dobbiamo andare con neutralità e conversare con tutte le parti e non essere parte di nessuna strategia", aveva sottolineato. (segue) (Brb)