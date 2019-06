Venezuela: alto commissario Onu Bachelet incontra Ong e familiari prigionieri politici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto sapere di essere "molto favorevole" alla visita e "soddisfatto" perché si sono potuti sciogliere i dettagli organizzativi che permetteranno a Bachelet di sostenere incontri approfonditi con il più ampio spettro di interlocutori. "La cosa più importante per l'Alto commissario era poter parlare con il maggior numero di persone possibili", ha detto in conferenza stampa il portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric. L'aspettativa è che la missione possa "aiutare il popolo venezuelano a trovare una soluzione alla crisi nella quale si trova" ha detto Dujarric definendo il viaggio di Bachelet "un passo in avanti molto importante". (segue) (Brb)