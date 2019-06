Governo: Conte, al lavoro quanto prima a riforma tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si metterà a lavorare quanto prima alla riforma delle tasse. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in ingresso ai lavori della seconda giornata di vertice europeo rispondendo a chi gli ha chiesto un commento alle dichiarazioni di questa mattina del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Non ho avuto il tempo di leggere le interviste sulla stampa italiana, però per quanto riguarda giù le tasse, per quanto riguarda la riforma fiscale, non lo stiamo a dire tutti i giorni. Abbiamo anche addirittura concordato un tavolo istituzionale per lavorare alla riforma delle tasse. Quindi ci metteremo intorno questo tavolo quanto prima e lavoreremo alla riforma delle tasse. In questo momento non lo posso fare, ma datemi un attimo", ha detto. (Beb)