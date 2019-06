Slovacchia: premier Pellegrini nega interesse per la presidenza del Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, ha negato di voler ottenere un incarico europeo e ha ribadito che la Slovacchia resta in cima alle sue priorità. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", facendo riferimento a un comunicato stampa dello stesso capo del governo. Pellegrini ha così replicato alle indiscrezioni riportate ieri dal quotidiano "Pravda", secondo il quale il premier slovacco avrebbe espresso un serio interesse per il ruolo di presidente del Consiglio europeo, incarico attualmente ricoperto dall'ex premier polacco Donald Tusk, il cui mandato scadrà il prossimo 30 novembre. Il giornale assicura che l'informazione è confermata da tre fonti indipendenti e altolocate all'interno del gruppo Visegrad. "Ci sono negoziati in corso a livello di raggruppamenti europei così come nei paesi membri. Non c'è ragione di fare commenti mentre le trattative proseguono", ha dichiarato la portavoce di Pellegrini, Patricia Macikova, menzionata dall'agenzia di stampa "Sita". (Vap)