Rocca di Papa: Pedica (Pd), Crestini vero uomo delle istituzioni, un grande esempio

- "Dolore per la scomparsa del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini. È stato un esempio di grande umanità e un vero uomo delle istituzioni. Alla famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)