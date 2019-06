Rocca di Papa: Di Biase, cordoglio per morte Crestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La triste notizia, arrivata in queste ore, della morte del sindaco Crestini coinvolto nell'incendio di qualche giorno fa a Rocca di Papa, ci lascia addolorati. Il sindaco ha dimostrato fino all'ultimo un grande senso del dovere e delle istituzioni, è un esempio per tutti. E' una grande perdita per la famiglia, a cui sono particolarmente vicina, e per la nostra comunità". E’ quanto afferma la consigliera regionale del Pd Michela Di Biase.(com)