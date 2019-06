Csm: Mattarella, riforme necessarie, seguirò con attenzione ma non è mio compito fare proposte

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presiedendo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, nel suo intervento, ha ricordato che accanto agli interventi sul piano dei comportamenti c'è il piano "delle modifiche normative, ritenute necessarie in conformità alla Costituzione". Mattarella ha quindi chiarito: "Ad altre istituzioni compete discutere ed elaborare eventuali riforme che attengono a composizione e formazione del Csm. Era annunciata una stagione di riforme sui temi della giustizia e dell’ordinamento giudiziario in cui il Parlamento e il governo saranno impegnati. Il presidente della Repubblica - ha inoltre precisato - potrà seguire e seguirà con attenzione questi percorsi, ma la Costituzione non gli attribuisce il compito di formulare proposte o avanzare ipotesi". Secondo il capo dello Stato, però, "il Csm può, ed è opportuno e necessario, provvedere ad adeguamenti delle proprie norme interne di organizzazione e funzionamento, per assicurare con maggiore e piena efficacia ritmi ordinati nel rispetto delle scadenze, regole puntuali e trasparenza delle proprie deliberazioni. La giustizia - ha concluso Mattarella - è amministrata nel nome del popolo italiano, queste indicazioni riguardano anche il Csm. Questo è l’impegno che al Consiglio chiede la comunità nazionale e questo è il dovere inderogabile che tutti dobbiamo avvertire". (Rin)