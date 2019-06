Roma: Visconti (Fd'I), con Fiorini assessore Ambiente addio definitivo a meriti politici e referenze

- "Ci risiamo, dopo Gatta, Mazzillo, Montuori, De Santis e Cafarotti, un altro collaboratore di Raggi fa carriera, passa di livello e diventa assessore della giunta della Capitale d'Italia e in questo caso della città, che prima della tragedia a 5stelle era anche la più verde d'Europa. Il tutto senza meriti politici, senza attestate capacità di gestione e senza che un incarico, così nevralgico, a Roma, sia il frutto di una rappresentatività determinata da voti di preferenza personali". Lo afferma, in una nota, il dirigente Fratelli d'Italia e delegato all'Ambiente di Roma Marco Visconti, commentando indiscrezioni di stampa che darebero neo assessore all'Ambiente del comune di Roma Laura Fiorini. "Dopo 5 mesi dalle dimissioni di Pinuccia Montanari, il sindaco, che nel frattempo ha proposto a molti il posto vacante in giunta, come fosse al mercato e che a causa della sua inaffidabilità politica ha ricevuto solo no, promuove una militante senza storia, da collaboratrice a spese dei romani, a assessore a spese di Roma, proprio come avverrebbe in una 'azienduccia' privata da 4 spicci e con 0 ambizioni. Ci auguriamo che questo delirio termini il prima possibile e che i cittadini possano tornare a scegliere, senza sorprese, chi deve rappresentarli, e restituire alla città la gloria e la bellezza che merita", ha concluso Visconti. (Com)