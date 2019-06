Georgia: presidente parlamento, interrotta visita a Baku dopo proteste antigovernative

- Il presidente del parlamento georgiano, Irakli Kobakhidze, ha interrotto prematuramente la sua visita ufficiale a Baku, in Azerbaigian, per ritornare a Tbilisi a seguito delle manifestazioni di protesta organizzate ieri dai cittadini georgiani per chiedere le sue dimissioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews” citando fonti governative, e aggiungendo che anche una parte della delegazione georgiana a Baku sta ritornando in Georgia insieme al presidente del parlamento. (Res)