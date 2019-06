Nigeria-Sudan: Buhari riceve capo intelligence militare di Khartum

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ricevuto ad Abuja il generale Jammal Eddin Ibrahim, capo dell'intelligence militare sudanese. Lo ha riferito su Twitter il portavoce della presidenza Bashir Ahmaad. Ibrahim è stato nominato a maggio scorso dal Consiglio militare di transizione (Tmc) del Sudan subentrando al generale Mustafa Mohamed Mustafa, che si è dimesso ufficialmente "per motivi di salute". Mustafa era di fatto l'unico esponente islamista rimasto all'interno del Consiglio militare e la decisione potrebbe essere quindi dettata dalle pressioni dell'opposizione, che teme l'egemonia musulmana in seno alle istituzioni. Le dimissioni di Mustafa seguono quelle di altri sei membri islamici del Tmc, avvenute il mese scorso. Il tutto mentre si sono nuovamente arenati i colloqui tra militari e opposizione per la spartizione del potere nel post-Bashir. Il tutto mentre si sono nuovamente arenati i colloqui tra militari e opposizione per la spartizione del potere nel post-Bashir.