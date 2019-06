Nigeria-Sudan: Buhari riceve capo intelligence militare di Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il numero due del Consiglio militare Mohamed Hamdan Dagalo, meglio conosciuto con il soprannome di “Hamedti”, ha riferito che l'esercito ha identificato gli autori della violenta repressione del sit-in di protesta dell’opposizione, avvenuta lo scorso 3 giugno, ma che non rivelerà la propria identità per non influenzare le indagini ancora in corso. “Chiunque abbia oltrepassato i suoi limiti, siano essi militari o civili, lo giuro su Dio, andrà a processo”, ha detto Dagalo in un discorso tenuto durante una manifestazione femminile promossa dai militari a Khartum. Dagalo, che è il capo delle Forze di supporto rapido (Rsf, le milizie paramilitari responsabili della repressione e che in passato si sono macchiate di violazioni dei diritti umani) ha riferito anche dell’arresto di decine di persone che si spacciavano per miliziani delle Rsf indossano false uniformi. Secondo fonti dell’opposizione, nella repressione delle proteste sono morti almeno 128 manifestanti, mentre secondo le autorità le vittime sono state 61, inclusi tre membri delle forze di sicurezza. (Res)