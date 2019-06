India: Marina militare invia due navi nell’area del Golfo Persico

- L’India ha inviato due navi militari nell’area del Golfo Persico, insieme a velivoli di sorveglianza marittima, in seguito all’aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran: il cacciatorpediniere Chennai e il pattugliatore Sunayna. Il portavoce della Marina militare, capitano D. K. Sharma, ha spiegato che serviranno a “rassicurare le navi battenti bandiera indiana” che navigano nella zona. L’ufficiale ha aggiunto che il dispiegamento è stato deciso “in seguito a incidenti di sicurezza marittima”, che “le navi da guerra si coordineranno con le parti interessate e se necessario scorteranno le navi mercantili” e che l’Information Fusion Centre (Ifc), centro dati di Gurgaon, sta monitorando attentamente la situazione. Attraverso il Golfo Persico passa il 40 per cento del flusso delle forniture energetiche dirette all’India. Nei giorni scorsi la Direzione generale della navigazione ha emesso due avvisi diretti alle navi battenti bandiera indiana in servizio nello Stretto di Hormuz e nella regione del Golfo Persico chiedendo loro di prendere “appropriate misure di protezione”. (segue) (Inn)