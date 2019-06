India: Marina militare invia due navi nell’area del Golfo Persico (2)

- Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate da quando il presidente statunitense, Donald Trump, lo scorso anno, ha annunciato il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano (il Piano d’azione congiunto globale). La situazione si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane, dopo gli attacchi contro delle petroliere avvenuti a maggio davanti a Fujairah e la scorsa settimana nel Golfo dell’Oman, per i quali Washington ha attribuito la responsabilità a Teheran. L’ex segretario alla Difesa Usa Patrick Shanahan ha annunciato lunedì scorso che gli Stati Uniti invieranno mille soldati in Medio Oriente in risposta all’aggressione iraniana. (Inn)