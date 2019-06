Bosnia: fonti stampa, pressioni internazionali per riforma elettorale pre-amministrative del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della comunità internazionale in Bosnia stanno esercitando pressioni sui politici locali per attuare la riforma elettorale prima delle elezioni amministrative fissate per l'autunno del 2020. Lo riferisce oggi il quotidiano "Nezavisne novine", le cui fonti hanno evidenziato che i rappresentanti internazionali "insisteranno non soltanto sul miglioramento delle condizioni tecniche per le elezioni, ma anche sulle modifiche alle modalità di finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali". La comunità internazionale si auspica che la riforma elettorale venga attuata già entro la fine di quest'anno.(Bos)