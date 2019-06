India: Modi celebra la Giornata internazionale dello yoga, "disciplina per tutti" (2)

- Molti ministri del governo centrale, membri del Partito del popolo indiano (Bjp) e funzionari del governo stanno partecipando a eventi simili ovunque nel paese: il ministro dell'Interno Amit Shah si è recato a Rohtak, nell'Haryana, mentre il ministro della Difesa Rajnath Singh ha preso parte a una sessione mattutina di yoga nella capitale nazionale, Nuova Delhi. In quest'occasione, il ministro della Difesa ha dichiarato che lo yoga è uno dei più grandi successi della diplomazia culturale del premier. "È stato Modi a fare sì che lo yoga venisse riconosciuto a livello internazionale. Questo è stato uno dei maggiori risultati della sua diplomazia culturale", ha dichiarato Singh prima della sessione. Anche il ministro dell'Interno ha espresso le sue congratulazioni al primo ministro. "Modi ha avuto un grande ruolo nel diffondere lo yoga nel mondo. Ciò ha aiutato a promuovere la nostra cultura. Lo yoga oggi è diventato ambasciatore della nostra cultura nel mondo e ha attratto milioni di persone", ha detto Shah, aggiungendo che lo yoga è un dono dell'India per il mondo ed è per il benessere di tutti. Shah ha concluso affermando che "lo yoga è il simbolo dell'antica storia dell'India e della diversità, e può mostrare al mondo intero come ottenere uno stile di vita sano". (segue) (Inn)