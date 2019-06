India: Modi celebra la Giornata internazionale dello yoga, "disciplina per tutti" (3)

- Anche il ministero degli Affari Esteri si è espresso in una dichiarazione, affermando che "l'inclusione dello yoga come patrimonio culturale immateriale del mondo da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) evidenzia la sua importanza globale e i suoi benefici per l'intera umanità (...) Lo yoga oggi si trova nelle scuole, nell'addestramento degli eserciti, nelle tecniche motivazionali delle società multinazionali. Questo perché lo yoga non è solo una scienza, è la scienza del benessere, la scienza dell'integrazione del corpo, della mente e dell'anima, la scienza che permette di attuare il nostro vero potenziale". (segue) (Inn)