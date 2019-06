Polonia: Zandberg (Razem), vogliamo creare una lista comune con Wiosna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni con la leadership del partito Wiosna sono state positive ed entrambe le parti hanno espresso la volontà di costruire una lista comune. E' quanto dichiarato ai giornalisti dell'agenzia di stampa "Pap" da parte del leader di Lewica Razem (Sinistra insieme), Adrian Zandberg. Il politico ritiene che l'opposizione polacca debba presentarsi alle prossime elezioni parlamentari divisa in due blocchi, l'uno di sinistra, l'altro di centro. "La nostra posizione è chiara. Vogliamo una lista unitaria a sinistra della Coalizione europea", dice Zandberg, per il quale un'alleanza troppo eterogenea non può funzionare perché "non è in grado di darsi un programma coerente". "Raggruppare persone con idee opposte non è il modo giusto per sconfiggere Diritto e giustizia (PiS)". (Vap)