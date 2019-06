Romania: premier palestinese, ringraziamenti per mancato trasferimento ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità palestinesi hanno ringraziato ufficialmente le loro controparti romene per aver deciso di non trasferire l’ambasciata della Romania in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il premier dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Stando alle informazioni diffuse dalla stampa internazionale, l’idea di un possibile trasferimento della rappresentanza diplomatica romena era stata inizialmente proposta dal leader socialdemocratico Liviu Dragnea, uomo forte della coalizione di governo attualmente in carcere per corruzione. Alla fine dello scorso maggio, la premier Viorica Dancila ha ribadito che una decisione del genere è di competenza del capo dello Stato. (Res)