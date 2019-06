Roma: Politi (Lega), sgombero Casapound? Città è piena di stabili occupati

- “A Casapound diciamo semplicemente che questa città è piena di stabili occupati. Non penso che lo sgombero si decida in base a dove vota una persona, ma in base a priorità stabilite dalla prefettura”. Lo ha detto Maurizio Politi, capogruppo della Lega al Comune di Roma, che questa mattina è intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. L'esponente del Carroccio si riferiva all'occupazione del palazzo in via Napoleone III, a Roma, occupato da Casapound da 15 anni.(Rer)