Bosnia: esponente croato presidenza, Nato importante per "scacciare timori di guerra"

- L'adesione alla Nato della Bosnia-Erzegovina avrà un'importanza "psicologica", dato che "scaccerà i timori dei cittadini di una nuova guerra". Lo ha detto oggi il rappresentante croato nella presidenza tripartita bosniaca Zeljko Komsic in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa "Fena". Komsic ha affermato che "in questo momento, la Bosnia è più vicina ad aderire alla Nato che all'Unione europea, dato che le condizioni per entrare nell'alleanza nord-atlantica sono attualmente più fattibili". Parlando del rifiuto da parte del rappresentante serbo nella presidenza e presidente di turno Milorad Dodik di consegnare alla Nato il primo Piano d'azione Map, Komsic ha dichiarato che "per consegnare Map a Bruxelles non ci vuole nessuna decisione politica, dato che tale decisione è già stata presa nel 2010". Komsic ha affermato inoltre che il premier designato nominato da Dodik Zoran Tegeltija "ha già annunciato di volere contrastare la consegna di Map e allora sorge la domanda su come assegnare il mandato da primo ministro a qualcuno che ha già detto di non volere seguire le decisioni della presidenza". (segue) (Bos)