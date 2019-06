Abruzzo: ambiente, intesa per liberare litorale pescarese da plastica

- Regione Abruzzo, Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Pescara, comune di Montesilvano, associazione Marevivo onlus, Sib Confcommercio Pescara, Fiba Confesercenti Pescara, Fab Cna Balneari Pescara, Società Nazionale Salvamento sezione di Pescara hanno siglato un protocollo d'intesa per la campagna #stopsingleuseplastic negli stabilimenti balneari del litorale pescarese. Ad apporre la firma per la Regione Abruzzo sono stati l'assessore all'Ambiente, Nicola Campitelli, è l'assessore al Turismo, Mauro Febbo. L'adesione della Regione all'iniziativa è legata strettamente all'impegno profuso in diversi progetti finalizzati alla riduzione dell'utilizzo di imballaggi in plastica. Tra le varie finalità si intende contrastare l'abbandono dei prodotti usa e getta ed implementare, per il tramite del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio e del Dipartimento Governo del territorio e politiche ambientali, esperienze per l'immediata distruzione degli stessi. Con questo accordo i firmatari si impegnano ad un rapporto di collaborazione in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla realizzazione del progetto #stopsingleuseplastic. (Ren)