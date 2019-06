Roma: Raggi, collaudi Atac su corridoio mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta, filobus stanno arrivando

- "Proseguono i collaudi di Atac sul corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta nel quadrante sud di Roma, test che si svolgeranno anche questo fine settimana. Nella fase di pre-esercizio i filobus circolano su questa corsia riservata e dedicata che molto presto sarà aperta al trasporto pubblico". Lo ha annunciato con un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Tre linee saranno al servizio di quartieri come Fonte Laurentina, Tor Pagnotta e l’Eur. Collegamenti rapidi, senza ingorghi e inutili attese, per tanti residenti e lavoratori che devono raggiungere la metro B. Avremo un collegamento in più per avvicinare il centro alle periferie. I filobus stanno arrivando!", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)