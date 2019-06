Messico: lanciato piano di sviluppo integrale per frenare flussi migratori dall'America centrale (5)

- Il tema è stato anche al centro di un incontro che il governo messicano ha sostenuto in settimana con personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), alla presenza dei responsabili della commissione messicana di aiuto ai rifugiati (Comar) e dell'Ufficio del coordinatore residente delle Nazioni Unite in Messico. Colloqui che sono serviti ad analizzare "una proposta di lavoro coordinata" per affrontare la sfida di una fuga dall'America centrale in modo "efficace ma sostenibile". Un impegno", si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri, con cui si intende "dare priorità alla protezione della vita, dei diritti umani delle persone rifugiate e alla corretta gestione delle frontiere". Le parti coinvolte hanno parlato della necessità che tutte le "persone che fuggono da situazioni di violenza e di persecuzione devono avere accesso a un territorio sicuro, al dovuto processo e a procedure" per chiedere la condizione di rifugiato. (segue) (Mec)