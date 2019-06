Cina: tasso di occupazione dei diplomati ha raggiunto il 92 per cento nel 2018

- Il tasso di occupazione dei diplomati cinesi ha raggiunto il 92 per cento nel 2018, secondo un rapporto annuale pubblicato dalla Shanghai Academy of Educational Sciences e MyCos, una società di ricerca educativa. Secondo il rapporto, lo stipendio mensile dei diplomati in ambiti professionali è aumentato del 76,2 per cento a tre anni dopo la laurea. Oltre il 60 per cento dei diplomati ha lavorato per datori di lavoro di livello primario come piccole e medie imprese, e un quarto dei diplomati ha trovato lavoro nelle regioni occidentali e nord-orientali della Cina, cita il rapporto. Il documento ha anche mostrato che 65 istituti di formazione professionale hanno costituito una coalizione per promuovere la rivitalizzazione rurale e la riduzione della povertà. Secondo il rapporto, l'istruzione professionale in Cina svolge un ruolo sempre più importante nell'espansione dell'occupazione e nella promozione dello sviluppo degli studenti. Inoltre il rapporto rileva che le scuole professionali cinesi hanno attratto 17 mila studenti stranieri nel 2018, e che i paesi lungo la Nuova via della seta sono la principale fonte di studenti internazionali; questi paesi sono anche importanti destinazioni per le scuole professionali cinesi per creare filiali all'estero. (Cip)