Cina-Germania: vicepremier Liu incontra ministero Affari economici Altmaier (2)

- Altmaier ha detto che la Germania attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, e che le aziende tedesche hanno una forte volontà di cooperare con la Cina. "La Germania è disposta a collaborare con la Cina per migliorare la comprensione reciproca, approfondire la cooperazione in vari campi e inviare importanti segnali al mondo per promuovere il multilateralismo", ha affermato il ministro tedesco. (Cip)