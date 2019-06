Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 21 giugno, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio, molte nubi in serata associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: calo graduale della pressione atmosferica complice l'avanzamento dalla Francia di una linea temporalesca. Giornata con nubi irregolari tra Piemonte e Valle d'Aosta, con qualche rovescio residuo della notte precedente e al primo mattino, specie sui settori settentrionali. Nel pomeriggio aperture in pianure mentre nuovi temporali tendono a rigenerarsi sulle Alpi, sconfinando anche sulle pianure tra sera e notte; possibili fenomeni localmente di forte intensità. Stabile e soleggiato in Liguria con al più velature in transito e qualche nube marittima al mattino. Clima caldo e afoso in Valpadana sebbene con qualche grado in meno; lieve rialzo termico in Liguria pur con clima più fresco rispetto alla Pianura Padana. Venti a regime di brezza, tendenti a disporsi da Nord, Nordovest a fine giornata sulle pianure piemontesi; improvvise raffiche durante i temporali. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)