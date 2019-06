Cina-Siria: vicepremier siriano Muallem conclude visita a Pechino

- Il ministro degli Esteri e vicepremier della Siria, Walid Muallem, conclude oggi la visita in Cina, iniziata il 16 giugno, su invito del consigliere di Stato e ministero degli Esteri cinese, Wang Yi. Nell'incontro tra i due ministri, il 18 giugno, Wang ha assicurato che Pechino continuerà a sostenere fermamente il paese mediorientale nella salvaguardia della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale, nella lotta contro il terrorismo e nel ripristino della sicurezza nazionale e della stabilità, così come nella ricostruzione economica. "La Siria è uno dei primi paesi arabi ad aver stabilito rapporti diplomatici con la Cina", ha ricordato Wang. Il ministro cinese ha dichiarato che, vista la situazione internazionale del momento, la Cina e la Siria dovrebbero rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni internazionali e regionali per salvaguardare gli interessi comuni dei due paesi e degli altri paesi in via di sviluppo. Complimentandosi per le ottime relazioni tra Cina e Siria, il vice primo ministro Muallem ha affermato che la Cina è la priorità delle politiche siriane verso Oriente. (segue) (Cip)