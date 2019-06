Cina-Siria: vicepremier siriano Muallem conclude visita a Pechino (2)

- "La Siria è pronta a partecipare attivamente alla realizzazione della Nuova via della seta e a lavorare con altri paesi per formare un'opposizione all'unilateralismo e al bullismo economico operato dagli Stati Uniti". Dopo l'incontro, i due ministri hanno tenuto una conferenza stampa durante la quale Wang ha esposto la necessità di trovare una soluzione politica per la questione siriana, affermando che "questo è l'unico e inevitabile modo per ottenere una pace duratura e stabilità in Siria". Dichiarando che la situazione a Idlib è causata dalle forze terroristiche che hanno il controllo della regione, Wang ha invitato tutte le parti coinvolte ad abbandonare ogni considerazione geopolitica, a rafforzare il coordinamento e a reprimere tutte le organizzazioni terroristiche riconosciute come tali dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per ottenere una veloce realizzazione della pace e della tranquillità in Siria e nella regione. Una stabile ricostruzione economica non è solo una richiesta urgente della popolazione siriana, ma anche la base per uno sviluppo sostenibile del paese nel futuro, ha detto Wang, invitando la comunità internazionale a riconoscere l'importanza della ricostruzione della Siria e ad aiutare la popolazione siriana a riprendere la "vita normale" molto presto. "La Cina sarà sempre dalla parte del popolo siriano e continuerà a svolgere un ruolo positivo e costruttivo nel processo di risoluzione della questione siriana", ha concluso il ministro cinese. (Cip)