Italia-India: oggi la quinta edizione della Giornata dello yoga

- Si celebra oggi la quinta Giornata internazionale dello yoga in Italia, in concomitanza con l'inizio del festival di cultura e arte indiana Summer Mela, che durerà fino al 13 luglio. L'evento centrale della giornata odierna, comprendente una speciale sessione di yoga guidata da insegnanti qualificati, si terrà a Roma, al Campidoglio, nel tardo pomeriggio. Durante la presentazione della manifestazione, la scorsa settimana, l'ambasciatore indiano Reenat Sandhu ha sottolineato l'importanza dello yoga, pratica tradizionale indiana che "porta pace a livello personale riducendo stress e ansia e ha un impatto positivo anche sulle condizioni fisiche". La titolare dell'ambasciata dell'India in Italia ha ricordato l'entusiasmo che è stato dimostrato durante l'evento negli anni precedenti e ha invitato il pubblico a partecipare ai vari eventi. (segue) (Res)