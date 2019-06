Italia-India: oggi la quinta edizione della Giornata dello yoga (2)

- Rispetto alla possibilità di introdurre lo yoga come pratica insegnata nelle scuole in Italia, opzione che è già stata parzialmente introdotta in alcune parti dell'India, l'ambasciatore Sandhu ha affermato che il tipo di filosofia promossa dallo yoga è molto importante per le nuove generazioni, in quanto aiuta a produrre un senso di calma personale e a curare l'ansia, comune nel mondo di oggi. L'ambasciatore ha dichiarato però che la scelta di introdurre lo yoga nelle scuole deve rimanere un'iniziativa individuale degli istituti scolastici, perché lo yoga è una pratica che per sua natura non può essere imposta. (segue) (Res)