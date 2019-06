Italia-India: oggi la quinta edizione della Giornata dello yoga (3)

- L'ambasciatore indiano ha detto anche che lo yoga è una sorta di lingua universale, come dimostra il fatto che è possibile trovare persone ovunque nel mondo che seguono con entusiasmo questa pratica. "La giornata internazionale dello yoga è riconosciuta dalle Nazioni Unite dal 2014, il che significa che gli stati membri riconoscono l'importanza dello yoga e in molti casi lo praticano a livello nazionale. Per cui ritengo che lo yoga e in questo caso, più nello specifico, la celebrazione della pratica dello yoga abbiano un impatto globale e siano molto utili nel creare connessioni e comprensione reciproca tra paesi", ha aggiunto la diplomatica. Sandhu ha anche sottolineato i benefici che la celebrazione della giornata internazionale dello yoga in Italia porta non solo a livello fisico e personale per il singolo, ma anche nel permettere agli italiani di venire a conoscenza della cultura indiana in modo più completo. (Res)