Iran: drone Usa abbattuto, Teheran annuncia "prove inconfutabili" violazione spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha prove "inconfutabili" del fatto che il drone statunitense abbattuto ieri fosse entrato nel suo spazio aereo, contrariamente a quanto affermato da Washington. A dirlo è stato il viceministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi. “Il drone aveva violato lo spazio aereo iraniano. I detriti sono stati trovati nelle acque territoriali dell'Iran", ha detto Araghchi in una conversazione telefonica con Markus Leitner, l'ambasciatore svizzero a Teheran - che rappresenta gli interessi statunitensi nel paese. Secondo quanto riferito dal ministero degli Affari esteri iraniano in una nota, Araghchi “ha esortato le forze statunitensi a rispettare i confini marittimi e aerei dell'Iran", aggiungendo che “questa non è la prima volta” che gli Usa violano il territorio del paese. “E’ già successo diverse volte", ha detto il viceministro. Secondo Araghchi, l’Iran “non vuole la guerra” ma “difenderà con decisione il suo territorio dalle aggressioni”. Secondo la dichiarazione delle autorità di Teheran, l'ambasciatore svizzero si è impegnato a "trasmettere immediatamente" il messaggio iraniano al governo degli Stati Uniti e dovrebbe recarsi questa mattina nella sede del ministero degli Esteri “per ricevere maggiori dettagli sull'incidente". (segue) (Irb)