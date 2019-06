Iran: drone Usa abbattuto, Teheran annuncia "prove inconfutabili" violazione spazio aereo (3)

- Pelosi ha sollecitato per una risposta "strategica, intelligente", in concerto con gli alleati degli Stati Uniti. La speaker della Camera ha ribadito che gli Stati Uniti "devono fare tutto il possibile per non far degenerare la situazione, ma anche per assicurarsi che il nostro personale nella regione sia al sicuro". Pelosi ha poi ribadito di aver chiarito al presidente Donald Trump che la Casa Bianca necessita dell'autorizzazione del Congresso prima di lanciare un'azione militare contro l'Iran. “Il presidente potrebbe non voler entrare in guerra qui, ma siamo preoccupati che l'amministrazione possa inciampare in una guerra", ha detto Schumer ai giornalisti a Capitol Hill dopo l'incontro con Trump. Il velivolo abbattuto era un Global Hawk RQ-4, drone molto sofisticato del costo di circa 123 milioni di dollari che vola a un’altitudine di quasi venti chilometri da terra. (segue) (Irb)