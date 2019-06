Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 21 giugno:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Mozione "Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi cittadini per l'infanzia".Ore 9.30 - piazza Palazzo di Città: l'assessore Finardi porta il saluto della Città alla cerimonia dell'ottantatreesimo concorso regionale riservato alla Polizia Municipale.Ore 10,30 - Giardino Gamuzza, viaForlì/via Terni: Cerimonia di commemorazione a ricordo di Carmelo Gamuzza . Carabiniere Caduto in servizio.Ore 11 - Palazzo di Giustizia, corso Vittorio Emanuele, 130: Inaugurazione della mostra fotografica "Gli Invisibili". Interviene, Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, del Comune di Torino.Ore 11 - Palazzo civico: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la IV Commissione (pres.Antonino Iaria). Odg: 1) Mozione "Elettrosmog: dalla zonizzazione al centro di ricerca scientifica sugli effetti dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici per la salvaguardia della salute e dell'ambiente"; 2) Manifestazione estiva "Kappa futur festival". Parere non vincolante della VI Commissione.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo.Ore 14,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella). Odg: Ricognizione su tutti i progetti di Torino citylab e relativo cronoprogramma2) Esito della verifica del Csi Piemonte sui pagamenti elettronici in relazione alla spunta digitale nei mercati..Ore 20.30 - OGR, via Paolo Borsellino 17/a: l'assessore al commercio Sacco partecipa al XV Gran Galà d'estate dell'ESCP EUROPE (Rpi)