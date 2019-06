Filippine: governo monitorerà operazioni di China Telecom (2)

- I paesi del Sud-est asiatico hanno reagito in maniera diversa alla campagna di boicottaggio statunitense di Huawei. Viettel Group, il principale operatore di telefonia mobile del Vietnam, intende utilizzare tecnologia proprietaria per la realizzazione della rete 5G del paese. L’azienda di Stato vietnamita punta a introdurre il servizio 5G sul territorio nazionale entro il 2021. “Viettel ha investito milioni di dollari per sviluppare chip 5G, e sta lavorando allo sviluppo di apparecchi che ne fanno uso”, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” un rappresentante dell’azienda. Viettel ritiene di poter avviare il collaudo finale di un primo prototipo di stazione base 5G entro la fine del 2019, e di poter testare una rete di stazioni l’anno prossimo, in tempo per un lancio commerciale nel 2021. Ad oggi circa la metà degli utenti vietnamiti di servizi di telefonia mobile a banda larga è cliente di Viettel Group, precedentemente noto come Viettel Military Industry and Telecoms Group. Il Sud-est Asiatico è in prima linea nella competizione tra Usa e Cina per la fornitura della tecnologia 5G. Thailandia, Filippine e altri paesi si stanno orientando verso le offerte di Huawei, mentre le aziende vietnamite paiono preferire lo sviluppo di tecnologie proprietarie o il ricorso a quelle occidentali. (segue) (Fim)