Filippine: governo monitorerà operazioni di China Telecom (4)

- Le Filippine, però, hanno deciso, al pari di altri paesi del Sud-est Asiatico, di continuare ad affidarsi a Huawei per lo sviluppo delle loro reti 5G. Stando a indiscrezioni mediatiche citate dal quotidiano “Nikkei”, anche Thailandia e Singapore si apprestano a collaudare servizi 5G con tecnologia Huawei. Globe Telecom, che conta oltre 60 milioni di utenze, punta proprio sulla tecnologia 5G di Huawei per fronteggiare la competizione di China Telecom, che si appresta ad entrare nel mercato della telefonia mobile filippino grazie al via libera di Manila. (segue) (Fim)