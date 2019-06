Cina: premier Li, Pechino amplierà accesso imprese straniere a più settori mercato (2)

- Li ha espresso apprezzamento per le società straniere che hanno introdotto capitale, tecnologia e nuove filosofie commerciali in Cina attraverso la cooperazione a lungo termine, durante la riforma e l'apertura della nazione. Li ha invitato i leader presenti a espandere gli investimenti nel paese e a condividere le sue opportunità di sviluppo. Il premier ha detto che la Cina ha permesso al capitale straniero di accedere pienamente all'industria manifatturiera e gradualmente aumenterà l'apertura nel settore dei servizi. Li ha sottolineato l'importanza di proteggere i diritti di proprietà intellettuale per perseguire uno sviluppo guidato dall'innovazione: proteggere i diritti di proprietà intellettuale è strettamente legato alla protezione degli sforzi di innovazione, ha detto il premier. (segue) (Cip)