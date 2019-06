Cina: premier Li, Pechino amplierà accesso imprese straniere a più settori mercato (3)

- "La Cina tratta ugualmente imprese nazionali ed estere e proteggerà tutti i loro diritti e interessi legali, tra cui i diritti di proprietà intellettuale. La Cina è pronta a mettere in sinergia la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) con strategie di sviluppo di vari paesi basate su regole di mercato e principi aziendali per garantire una cooperazione sostenibile". I leader aziendali hanno affermato che rimangono impegnati a rafforzare la cooperazione con la Cina e desiderano estenderla in settori come la finanza, le automobili, l'economia digitale, il 5G, l'innovazione, le infrastrutture e la produzione. I leader aziendali hanno detto di essere impegnati a promuovere la connettività delle infrastrutture globali, sostenendo congiuntamente il libero scambio e la reciprocità commerciale. (Cip)