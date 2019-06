Filippine: ex segretario Del Rosario trattenuto a Hong Kong dopo dichiarazioni anti-Cina

- L’ex segretario degli Affari esteri delle Filippine, Albert del Rosario, è stato trattenuto e interrogato oggi da funzionario dell’immigrazione presso l’Aeroporto internazionale di Hong Kong, un giorno dopo aver pronunciato controverse dichiarazioni secondo “non ci si può fidare” della Cina a seguito della collisione tra navi dei due paesi nel Mar Cinese Meridionale. Del Rosario, che è giunto ad Hong Kong nella prima mattina di oggi, su un volo della compagnia Cathay Pacific, è stato sottoposto a controlli d’immigrazione più rigidi dell’ordinario, ed ha riferito tramite messaggi di testo di essere stato sottoposto a domande e trattenuto per oltre un’ora. Del Rosario, noto per le due posizioni critiche nei confronti del presidente cinese Xi Jinping, si trova ad Hong Kong per una riunione dell’assemblea degli azionisti di First Pacific. Un mese fa anche l’ex difensore civico filippino Conchita Carpio Morales è stata trattenuta all’arrivo ad Hong Kong, e successivamente respinta nelle Filippine. (segue) (Fim)