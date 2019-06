Filippine: ex segretario Del Rosario trattenuto a Hong Kong dopo dichiarazioni anti-Cina (3)

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ribadito il rapporto di amicizia tra la sua amministrazione e la Cina, nonostante l’incidente che ha visto coinvolte navi dei due paesi il 9 giugno scorso, quando un peschereccio filippino è stato speronato e affondato da una nave della Guardia costiera cinese. Duterte, che ha commentato pubblicamente per la prima volta quello che ha descritto come un “incidente marittimo”, ha dichiarato che la versione cinese dell’accaduto non dovrebbe essere ignorata, ma ascoltata senza pregiudizi. “La collisione è stata un incidente marittimo”, ha detto Duterte. “Non credete agli stupidi politici che chiedono di inviare la Marina militare. Non invieremo navi grigie, è stata solo una collisione”, ha affermato il presidente. “Un incidente marittimo è appunto un incidente. La risposta corretta è indagare. E al momento non intendo prendere posizione, perché non c’è ancora una indagine e non ci sono risultati. L’unica cosa che possiamo fare è aspettare e dare all’altra parte il diritto di essere ascoltata”. (segue) (Fim)