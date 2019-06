Artide: approvato laboratorio congiunto Cina-Russia sulla tecnologia polare

- L'istituzione di un laboratorio congiunto Cina-Russia sulla tecnologia polare è stata recentemente approvata dal ministero della Scienza e della tecnologia cinese. Lo ha confermato ieri l'Università di Ingegneria di Harbin. Il progetto, proposto dall'Università, era tra i 14 laboratori congiunti che rientrano nella Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) approvati all'inizio di questo mese. Il laboratorio rafforzerà la cooperazione con la Russia in settori chiave come la navigazione artica, la cooperazione energetica e la ricerca scientifica polare. Le cinque missioni principali del laboratorio comprendono ricerca congiunta, scambi accademici, trasferimento tecnologico internazionale, formazione di talenti e innovazione dei meccanismi. (segue) (Cip)