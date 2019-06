Artide: approvato laboratorio congiunto Cina-Russia sulla tecnologia polare (2)

- "Attraverso il laboratorio congiunto, Cina e Russia condivideranno le loro esperienze e conquiste nella costruzione di navi polari, nelle operazioni sulle rotte dell'Artico e nello sfruttamento delle risorse della regione", ha affermato Xue Yanzhuo, decano del Dipartimento di ingegneria navale dell'università. Xue ha detto che gli istituti russi saranno invitati a costruire insieme incubatori internazionali, ad accelerare la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale e fornire supporto per la costruzione della "Via della seta sul ghiaccio". Si prevede che un gruppo di cluster industriali focalizzati su equipaggiamento polare, ingegneria marina e produzione intelligente si formeranno in seguito all'istituzione del laboratorio congiunto. L'Università di Ingegneria di Harbin è uno dei principali istituti di ricerca nel campo dell'ingegneria navale polare e marina in Cina. (Cip)