Corea del Nord-Cina: Xi, Pechino offre massimo supporto per ulteriore cooperazione

- La Cina intende offrire il massimo aiuto possibile alla Repubblica democratica popolare di Corea per affrontare le sue legittime preoccupazioni in materia di sicurezza e sviluppo. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang. La visita, la prima di Xi a quel paese come segretario generale del Partito comunista e capo di Stato, e anche la prima del suo genere in 14 anni, arriva nell'anno in cui i due paesi festeggiano il 70mo anniversario dei loro rapporti diplomatici. "La Cina vorrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione con tutte le parti interessate, compresa la Corea del Nord, per svolgere un ruolo positivo e costruttivo nel promuovere la denuclearizzazione della penisola coreana e la pace della regione", ha detto Xi. Nel sottolineare che le questioni relative alla Penisola coreana sono estremamente complicate e sensibili, Xi ha espresso la necessità di esaminare lo sviluppo della situazione della penisola da una visione strategica a lungo termine. (segue) (Cip)