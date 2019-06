Corea del Nord-Cina: Xi, Pechino offre massimo supporto per ulteriore cooperazione (2)

- Xi ha parlato positivamente degli sforzi della Corea del Nord per mantenere la stabilità nella penisola e promuovere la denuclearizzazione della regione, e ha affermato che la comunità internazionale spera che Pyongyang e Washington continuino con i loro colloqui e vengano a patti. Kim ha detto che negli ultimi 12 mesi, la Corea del Nord ha adottato molte misure positive per prevenire l'aumento delle tensioni e gestire la situazione della penisola. Tuttavia, questi sforzi non hanno ricevuto una risposta positiva dalle parti interessate. "La Repubblica Democratica Popolare di Corea si mantiene paziente ma allo stesso tempo, le parti interessate dovrebbero incontrarci a metà strada nella ricerca di soluzioni che rispondano alle legittime preoccupazioni di tutte le parti", ha detto Kim. Il leader nordcoreano ha poi detto che la Corea del Nord ha parlato molto del ruolo significativo della Cina nel processo di affrontare il problema della penisola. La Corea del Nord vorrebbe migliorare la comunicazione e il coordinamento con la Cina per promuovere una risoluzione politica della questione peninsulare, ha aggiunto Kim. (segue) (Cip)